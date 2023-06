Rode Kruis Hoeilaart steekt in nieuw jasje en vindt extra vrijwilligers

“Wil u in een pornofilm meespelen?” Werkzoeken­de Émilie (24) in shock na vraag van Brusselse VDAB

Wat een hoopgevend gesprek moest worden in de zoektocht naar een nieuwe job, kreeg voor de Brusselse Émilie een bizarre wending. De jonge vrouw kreeg bij Actiris – de Brusselse versie van de VDAB – de vraag of ze het zag zitten om in een pornofilm mee te doen. “Dit is ronduit beledigend”, zegt Émilie, die een masterdiploma heeft. Maar Actiris is allesbehalve van plan om in de toekomst die vraag te schrappen. Kan dit in Vlaanderen ook?