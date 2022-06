RESTOTIP. Nerocafé in Hoeilaart: dineren doe je er tussen de strips

Hoeilaart Acht maanden nadat bijgebouw op instorten stond na riolerings­wer­ken, is woning nog steeds gestut: “Niemand wil huis herstellen”

Al acht maanden is de woning van Albert Carton in de Weemstraat in Hoeilaart gestut nadat een bijgebouw bij rioleringswerken plots deels inzakte en afgebroken moest worden, maar nu hij het huis wil laten herstellen, blijkt het niet stabiel genoeg meer. Wie de woning moet stabiliseren, is dan weer niet duidelijk. En dus zit het dossier muurvast. “Ondertussen regent het gewoon binnen”, klinkt het.

