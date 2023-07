Eerste druiven­knip luidt startschot toeristi­sche campagne Druiventro(t)s in: “Tafeldruif is extra trigger om Druiven­streek te ontdekken”

Bij Druiven Van Camp in Hoeilaart is donderdag de toeristische campagne Druiventro(t)s gelanceerd. Traditiegetrouw ging dat gepaard met de eerste knip van de tafeldruiven. Catharina Kochuyt, de weduwe van striptekenaar Marc Sleen, kreeg de eerste druiven van het seizoen overhandigd. Ook de 94-jarige Norbert Vanherentals, de oudste serrist van Hoeilaart, tekende present. “Dit is het mooiste beroep ter wereld”, klinkt het.