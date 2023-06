Recyclagepark tijdelijk enkel via Wijndaalstraat en Steenbergstraat bereikbaar

Nieuwe sporthal genoemd naar Belgian Cheetah en ex-Marollien Cynthia Bolingo

Stad Brussel heeft op vrijdag een nieuwe sporthal ingehuldigd in de Marollen. De zaal draagt de naam en de beeltenis van Cynthia Bolingo. De sprintster woonde tot voor enkele jaren in de wijk. De naam werd gekozen door de inwoners van de wijk. Bolongo krijgt de eer niet alleen wegens haar sportieve prestaties, maar net zo goed voor haar sociale inzet als feministe en in de strijd tegen racisme.