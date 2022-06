Protestwandeling tegen 61 flats lokt 60-tal deelnemers: “Op straat komen is voor sommigen brug te ver”

Aanvankelijk wilde projectontwikkelaar Odebrecht 93 flats bouwen op de hoek van de Koldamstraat met de Albert Biesmanslaan. Nadien diende de ontwikkelaar een nieuwe vergunning in, waarbij in een eerste fase nog 61 appartementen over blijven. Of de tweede fase met de rest van de flats er nog komt, is koffiedik kijken. Tegenstanders vrezen van wel en dus organiseerde Jan Montreuil donderdagavond een tweede protestwandeling – de eerste lokte eind vorig jaar 98 deelnemers – tegen de plannen. Er daagde een zestigtal wandelaars op. “Dat is inderdaad wat minder dan bij de eerste editie, maar mensen vinden op straat komen vaak een brug te ver”, verklaart hij. “Toch is er nog veel ongenoegen rond dit project. Dat heb ik begin deze week gemerkt toen ik de straat op ging om reclame te maken voor onze wandeling.”