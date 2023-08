Overijsesteenweg tien dagen lang afgesloten door aanleg verkeerseiland

Bouwsector wil achtdui­zend jobs creëren in Brussel

Construcity, de opleidings- en tewerkstellingscel voor de bouwsector in het hoofdstedelijk gewest, wil 8.000 extra jobs creëren in de Brusselse bouw. Dat is nodig om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar renovaties, zo is woensdag meegedeeld.