Oppositiepartij CD&V en meerderheid clashen over begroting

Volgens CD&V draagt de gemeente vandaag de gevolgen van de overinvestering van enkele jaren geleden in het nieuwe kinderdagverblijf. “Hoeilaart moet nu 6 miljoen lenen bij banken, terwijl de rente elke dag verder stijgt”, zegt oppositieraadslid Patrick Demaerschalck. “Hierdoor zal de schuldgraad aanzienlijk stijgen. Iets wat we met z’n allen moeten blijven afbetalen. In het meerjarenplan zijn ook diverse besparingen bij het gemeentepersoneel en het rusthuis. Er is niets mis mee om als goede huisvader alle uitgaven kritisch te bekijken, maar dat mag niet ten koste gaan van de dienstverlening naar de inwoners toe.”

Onwaarheden

Burgemeester Tim Vandenput is niet opgezet met de kritiek van de oppositie. “Er worden namelijk heel wat onwaarheden verteld. Er is helemaal geen groot financieel tekort. Het exploitatiesaldo sluit positief af met 660.000 euro. In onze meerjarenplanning is nog steeds een schuldenafbouw van à rato 35 euro per inwoner per jaar voorzien. In 2020 was de totale schuld 24 miljoen euro, maar dat bouwen we tegen 2025 af naar 19,6 miljoen.”