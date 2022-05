Ook Vlaamse overheid bevestigt dat er geen PFAS-gevaar in park is

hoeilaart Man van 27 jaar zwaarge­wond voor eigen woonst: “Onderzoek moet uitwijzen of het om een ongeval of aanval gaat”

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een man van 27 jaar zwaargewond voor zijn eigen deur gevonden. Het incident vond plaats op het gemeenteplein van Hoeilaart, en de twintiger zou er slecht aan toe zijn. Dat meldt de gemeente zelf via haar sociale media. Onderzoek moet uitwijzen of er effectief derden bij betrokken zijn of dat het om een ongeval gaat.

8 mei