Ook in Zoniënwoud staan boshyacinten in bloei

Hoeilaart Na PFAS-on­rust op sociale media: “Geen vervuiling in Jan van Ruusbroec­park”

Op sociale media is dinsdagavond commotie ontstaan omdat OVAM het Jan van Ruusbroecpark in Hoeilaart in haar inventaris van PFAS-verdachte risicolocaties in Vlaanderen opgenomen had. Maar Hoeilaarts burgemeester Tim Vandenput zegt dat er geen enkel gevaar is. Hij betreurt ook de werkwijze van OVAM.

30 maart