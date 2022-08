Ook 5 jaar na eerste bezoekje doet TnT trampoline de monden openvallen

TnT is een gezelschap van acrobaten en waaghalzen die sinds 2014 samen spectaculaire shows op hoog niveau opvoeren. De afgelopen jaren hebben ze verschillende voorstellingen in heel Europa en zelfs daarbuiten mogen spelen. In 2017 was het gezelschap al eens te gast op de Meifeesten. Trampoline, trampwall, teeterboard, russian swing, sway poles en verschillende andere disciplines behoren tot hun mogelijkheden. In hun nieuwe show “beach” namen ze de talrijke toeschouwers mee naar -het was er het weer wel voor- een zuiders strand waar de zon en de zee het juiste decor vormen voor hun duizelingwekkende sprongen en vindingrijke acrobatie.