Nu inschrijven voor druivententoonstelling tijdens Druivenfestival

Sint-Genesius-Rode Onverbeter­lij­ke au­to-inbreker opnieuw veroor­deeld: “Dagvaar­ding op zak tijdens rooftocht”

Een man die zich schuldig had gemaakt aan verschillende auto-inbraken, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden. De man werd in april opgepakt, nadat hij in februari nog veroordeeld was voor gelijkaardige feiten, en terwijl hij al een nieuwe dagvaarding voor nog andere feiten op zak had.

18 juli