Nu bouwpromotor vergunning weer intrekt, vraagt CD&V gemeente rekening te houden met leefbaarheidsplannen Koldam-site

Via vernieuwd MyKot kunnen studenten online op zoek naar Brussels kot

De vzw Brik - Student in Brussel lanceert een vernieuwde versie van hun platform MyKot. Dat is een gratis platform dat studenten naar een veilig en gecontroleerd kot leidt en kotbazen helpt om hun koten te verhuren. Alle hogescholen en universiteiten in Brussel vertrouwen op MyKot.