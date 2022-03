Nu beslissing over vergunning appartementencomplex uitgesteld is, vraagt CD&V schepencollege ook rekening te houden met andere bezwaren

Overijse Dan toch geen “padden­slach­ting” in Zage­rijstraat: gemeente sluit straat ’s avonds af voor paddenover­zet

Nadat Natuurpunt Druivenstreek vorige maand een “paddenslachting” in de Zagerijstraat in Overijse vreesden omdat de straat tijdens de paddenoverzet niet afgesloten zou worden, heeft de gemeente beslist om dat toch te doen. ’s Avonds tussen 18 en 22 uur mag er geen verkeer door. Al is er volgens Natuurpunt nu wel iets anders aan de hand…

