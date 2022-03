Nog geen beslissing over vergunning complex met 93 flats: schepencollege hakt knoop begin mei door

Op de hoek van de Biesmanslaan met de Koldamstraat wil een projectontwikkelaar 93 flats bouwen, maar dat zorgt voor heel wat commotie in de buurt. Er werden onder meer een zwarte vlaggenactie en een protestwandeling georganiseerd. Tegen de plannen werden ook ruim 160 bezwaren ingediend. Het schepencollege van Hoeilaart had rond deze tijd moeten beslissen of het project een vergunning krijgt of niet. Had, want omdat de projectontwikkelaar een ‘bericht van wijziging’ indiende, wordt die termijn met twee maanden opgeschoven. Concreet voegde de aanvrager een nieuw hemelwaterformulier aan het dossier toe en werd ook de beschrijvende nota van de architect verduidelijkt. Op die manier wil de bouwheer tegemoet komen aan de opmerkingen van de adviesinstanties.