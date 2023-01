Nieuwe tienerschool VONK! verruilt GC Felix Sohie voor gerenoveerd POM-gebouw: “We kijken met veel spanning uit naar verhuis”

Eigenlijk hadden het VONK!-team en de leerlingen al op 1 september hun intrek in het POM-gebouw langs de J.B. Charlierlaan in Hoeilaart moeten nemen, maar de werken liepen vertraging op. De gemeente Hoeilaart schoot de school daarom te hulp en zorgde ervoor dat de directie, leerkrachten en leerlingen tijdelijk onderdak kregen in gemeenschapscentrum Felix Sohie. “In de eerste dagen was het wat zoeken”, blikt coördinator Stef Bogaerts terug op de start van het schooljaar. “Hoewel we het gebouw wel wat kenden, moesten we eerst even achterhalen wat de mogelijkheden waren. Maar al snel vonden we onze draai. Ook hebben we heel goed samengewerkt met de medewerkers van de bibliotheek. Voor hen was het ongetwijfeld ook wat wennen. Normaal is het overdag vrij rustig in het gemeenschapscentrum, maar nu moesten ze plots zowat zeventig leerlingen dulden (lacht).”