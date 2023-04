Nieuwe GO!-tienerschool VONK! officieel geopend: ook minister Ben Weyts tekent present

MIJN DORP. Culturele duizend­poot Walter Evenepoel (70): “Het sluiten van de kerk? Onbegrijpe­lijk”

“De meeste mensen kennen Walter Evenepoel als promotor van het Pajottenland, de streek waarmee hij zo vergroeid is dat hij er zelf een symbool van is geworden!”, omschreef Maurits Van Liedekerke hem ooit. Een icoon in het Pajottenland, die vorige maand nog uitgeroepen werd tot ereburger van Roosdaal. Zijn Roosdaal, dat hem inspireert als acteur, regisseur, auteur, producer, poppenspeler, schilder, muzikant, dichter,... “Om te voet boodschappen te doen moet ik tijd nemen, want iedereen wil een praatje slaan.”