Nieuw asfalt op Waversesteenweg

Omwille van de werken zal er verkeershinder ontstaan. De Waversesteenweg wordt twee weken vanaf de Henri Caronstraat tot net voor de Palokerstraat afgesloten. Het doorgaand verkeer en de Lijnbussen worden via de Joseph Kumpsstraat omgeleid. Tijdens de werkuren dient plaatselijk autoverkeer zo veel mogelijk vermeden te worden en parkeren op straat is verboden. Fietsers worden in twee richtingen omgeleid via de fietsstraten J.B. Denayerstraat, Sint-Annastraat en Willem Matstraat. Voetgangers kunnen nog wel gebruik blijven maken van de voetpaden. In de Henri Caronstraat, de Paul Malustraat, de Désiré Vandervaerenstraat en Alexis Mousinstraat wordt plaatselijk autoverkeer in twee richtingen toegelaten. Op 16 en 17 augustus zal er geasfalteerd worden en zullen volgende straten twee dagen niet bereikbaar zijn met de wagen: de Waversesteenweg, de Geneesheerstraat, de Terheidestraat en de J.B. Deridderstraat.