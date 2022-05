Niet langer 93 flats, maar wel 61 wooneenheden in centrum: “Hebben rekening gehouden met opmerkingen”

Zwarte vlaggen, een mars door de gemeente en ruim 160 bezwaarschriften: het protest tegen de komst van 93 flats op de hoek van de Koldamstraat met de Albert Biesmanslaan in Hoeilaart was de voorbije maanden niet min. Die flats waren in eerste instantie bedoeld voor (jonge) inwoners van Hoeilaart, al was er vanuit oppositiepartij CD&V wel kritiek op de hoge kostprijs van de appartementen. In principe had de gemeente al een beslissing over de vergunning moeten nemen, maar eind maart trok projectontwikkelaar Odebrecht de vergunningsaanvraag plots in. “Om rekening te kunnen houden met de inspraakreacties dient de aanvraag op een aantal punten herbekeken te worden”, liet de firma aan het schepencollege weten. “Een nieuw, bijgesteld aanvraagdossier zal ingediend worden.”