Motorrijder (58) overlijdt bij aanrijding met vrachtwagen op gevaarlijke weg in Hoeilaart: “Gaan deze straat veiliger maken”

HoeilaartEen man uit het Waals-Brabantse Terhulpen (58) is woensdagochtend omgekomen bij een ongeval op de Terhulpensesteenweg in Hoeilaart. Hoe dat precies kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De burgemeester van Hoeilaart sloot enkele weken geleden nog een akkoord met het Vlaams gewest om de gevaarlijke weg veiliger te maken. “Want elk jaar gebeurt er op die baan wel een ongeval.”

Burgemeester Tim Vandenput (Open VLD) krijgt woensdagochtend om 7.15 een telefoontje waarin hem wordt gemeld dat er een dode is gevallen op de Terhulpensesteenweg. Een motorrijder botste er frontaal op een vrachtwagen. De 58-jarige motorrijder uit buurgemeente Terhulpen overleed ter plekke. Het parket onderzoekt nu met een verkeersdeskundige wat er precies gebeurd is.

Vandenput hoopt dat hij voor het laatst is opgebeld met nieuws over een tragisch verkeersongeluk op de Terhulpensesteenweg. Hij vindt al lang dat de weg veiliger moet worden. “Elk jaar gebeurt er wel een ongeval. Niet altijd met dodelijke afloop, gelukkig. Maar de afgelopen tien jaar zijn er al een aantal doden gevallen.”

Op de plek waar het ongeval vanmorgen gebeurde - tussen de Velgestraat en Leopold-I-laan - maakt de weg een flauwe bocht. “Het is een plaats waar weggebruikers vaak flinke snelheid maken”, zegt Vandenput. “Ik weet niet of dat bij dit ongeval heeft meegespeeld, voor alle duidelijkheid. Dat wordt nog onderzocht. Maar het is in het algemeen geen veilige situatie.”

Trager rijden

Op de Terhulpensesteenweg mag verkeer momenteel zeventig kilometer per uur rijden. Maar die maximumsnelheid gaat nog dit jaar naar beneden. “We hebben enkele weken geleden eindelijk een akkoord gesloten met het Vlaams Gewest, die de bevoegdheid heeft over deze baan”, zegt Vandenput. “De maximumsnelheid gaat omlaag naar vijftig kilometer per uur. Daarnaast komen er verschillende oversteekplaatsen bij, zodat wandelaars, fietsers en ruiters veilig naar de overkant kunnen. Op sommige plaatsen komt een breed zebrapad met verlichting. Waar het mogelijk is, zetten we stoplichten die oranje knipperen en op rood springen als een wandelaar op de knop drukt.”

Vandenput denkt dat een lagere maximumsnelheid de veiligheid van alle weggebruikers ten goede zal komen. “Wij zullen vanuit de gemeente alvast moeite doen om die snelheid ook te handhaven. We gaan daar mobiele controles voor inzetten en zullen op termijn ook overwegen of we daar geen flitscamera’s of trajectcontrole moeten invoeren." De oversteekplaatsen zullen ten laatste begin volgend jaar klaar zijn.