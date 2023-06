“Mijn echtgenote en ik hadden zelfmoordpact gesloten”: man verwijst naar wegvallen coronasteun als trigger voor poging moord op baby

Uiteinde­lijk toch één corona­fiets­pad gesneuveld: “Veel files en chaos”

Er is dan toch één coronafietspad in Brussels Hoofdstedelijk Gewest gesneuveld. Een fietspad dat tijdens de coronaperiode werd aangelegd op de Keizer Karellaan in Ganshoren, wordt momenteel verwijderd. Al de andere fietspaden in het Gewest die ten tijde van de coronapandemie waren aangelegd zijn uiteindelijk definitief geworden.