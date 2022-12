Man voor rechter na neerschieten inbreker

De feiten vonden plaats op een vrijdagnamiddag in het midden van november. De man, die in Hoeilaart met zijn gezin en ouders in een kangoeroewoning woont, was in de late namiddag gaan wandelen met zijn hond. Toen hij thuiskwam, merkte hij dat het traliewerk voor een gepantserd raam was verwijderd, en hoorde hij een verdieping hoger, waar zijn ouders woonden, gestommel. “Meneer belde daarop niet naar de hulpdiensten, maar haalde een geladen vuurwapen uit een kluis, ging daarmee naar boven en opende de deur van de kamer waar hij lawaai hoorde”, zei meester Julie Crowet, de advocate van de inbreker. “Daar opende hij opzettelijk en bewust het vuur op mijn cliënt die al aan vluchten was, en dus geen bedreiging betekende.”

Cynisch

De inbreker werd in de rug geraakt maar kon nog de tuin uitlopen, en over het hek klimmen alvorens neer te zijgen. “Pas toen heeft meneer de hulpdiensten gebeld, en daarbij toonde hij zich heel kalm en zelfs cynisch”, ging de burgerlijke partij verder. “Meneer is een geoefend sportschutter, die heel goed weet hoe hij met een vuurwapen moet omgaan, en dus heel goed wist wat hij deed.” De burgerlijke partij drong dan ook aan op een veroordeling voor poging doodslag, minstens voor opzettelijke slagen en verwondingen. Zowel het openbaar ministerie als de verdediging pleitten echter voor een vrijspraak. “Dit was al de vierde inbraak bij mijn cliënt thuis”, pleite meester Jacques Vandeuren. “De vorige inbraak vond in mei 2020 plaats en werd gepleegd door voor gemaskerde en gewapende daders. Die feiten hebben een diepe, blijvende indruk nagelaten op mijn cliënt. Toen hij die avond, toen het al donker was, opnieuw inbrekers hoorde, is hij in paniek geschoten en heeft hij naar een wapen gegrepen.”

Geen poging doodslag

De Hoeilaartenaar was daarop inderdaad naar de kamer gegaan waar hij lawaai hoorde en had daar de deur geopend, gaf de verdediging toe: “Maar die deur ging maar half open, en het was donker in de kamer, zodat hij slechts heel weinig zag. Toen hij een schim zag bewegen, heeft hij geschoten, maar dat was niet gericht. Hij had zeker niet de bedoeling om iemand te raken, laat staan iemand te doden. Hier is van een poging doodslag geen sprake, dit is iemand die door het trauma van de vorige inbraak onder onweerstaanbare dwang heeft gehandeld. Sowieso is dit ook een geval van noodweer, minstens van uitlokking.” Het parket had voor de raadkamer al de buitenvervolgingstelling gevraagd en bleef bij zijn standpunt: “Meneer was al viermaal het slachtoffer geworden van inbraak, had alle mogelijke veiligheidsmaatregelen genomen, en dan wordt er toch opnieuw ingebroken. In dergelijke omstandigheden weet ik ook niet hoe ik zou reageren.” Het vonnis valt op 23 januari. De inbreker lag na de feiten lange tijd in het ziekenhuis, maar zal zich later nog voor de rechtbank moeten verantwoorden voor de inbraak.

