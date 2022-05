Man van 27 jaar zwaar gewond voor eigen woonst: “Onderzoek moet uitwijzen of het om een ongeval of aanval gaat”

De man van 27 jaar uit Hoeilaart werd 's nachts in elkaar geslagen. Hij zou met ernstige verwondingen op de afdeling intensieve zorgen liggen met ernstige verwondingen aan het hoofd en zijn benen. “De politie en het parket openden een onderzoek naar het incident. Hoeilaart is in shock”, meldt de gemeente.



Parket Halle - Vilvoorde laat weten dat het labo en de wetsdokter zijn aangesteld en ook camerabeelden worden verzameld. “Op die manier proberen we te achterhalen wat er zich heeft voorgedaan. De piste van een aanval blijft open maar er wordt vooral ook onderzocht of betrokkene niet vanuit zijn eigen raam of balkon is gevallen”, zegt Gilles Blondeau van het parket. “Voorlopig kan dus nog niet worden uitgemaakt of er hier sprake is van een misdrijf. Het verder onderzoek zal dit moeten uitwijzen.”