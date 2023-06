Man (36) bekent dat hij vrouw en baby uit raam duwde: “Slachtoffer kon nog niet verhoord worden”

Het Gemeenteplein van Hoeilaart werd in de nacht van woensdag op donderdag rond 3.30 uur opgeschrikt door luid geschreeuw. Dat gegil bleek afkomstig van een familieruzie in een appartement. Drie leden van één gezin – een 36-jarige man, zijn 26-jarige vrouw en hun dochter van 10 maanden oud – werden afgevoerd naar het ziekenhuis. De vrouw had een gebroken ruggenwervel, terwijl de baby een gebroken been had. Bloed aan een venster op de eerste verdieping van het flatgebouw deed het ergste vermoeden, maar uiteindelijk verkeerde niemand in levensgevaar.