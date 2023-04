Maandag 16de editie Kevertreffen in Jan van Ruusbroecpark

Naar een ‘Overvuren’ of ‘Terijse’? Overijse en Tervuren onderzoe­ken nauwere samenwer­king (die zelfs tot fusie kan leiden)

Wonen de inwoners van Overijse en Tervuren over enkele jaren in pakweg Overvuren of Terijse? Zo ver is het zeker nog niet, maar beide schepencolleges hebben wel een bestuurskrachtmeting besteld. Concreet zal een studiebureau in drie fases nagaan of een nauwere samenwerking voordelen zou bieden. Ook een fusie is daarbij niet uitgesloten. “De gemeenteraden en de bevolking zullen bij elke fase betrokken worden”, klinkt het.