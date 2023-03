Laatste fase herinrichting schoolomgeving Het Groene Dal van start

Trekken Overijse2002/N-VA en CD&V na breuk in 2018 volgend jaar toch opnieuw als kartel naar kiezer? Gesprekken verdelen christende­mo­cra­ten in twee groepen

Trekken meerderheidspartij Overijse2002/N-VA en oppositiepartij CD&V in oktober 2024 opnieuw samen naar de kiezer? In de druivengemeente gonst het in ieder geval van de geruchten over een nieuw kartel. Beide partijen bevestigen noch ontkennen, al is de deal volgens Alan Pauwels (CD&V) wel bijna rond. Hij keert de christendemocraten volgend jaar om die reden de rug. “Deze beslissing is alleen door blinde schepenambities ingegeven.”