"Kans is groot dat hij uit zijn raam viel." Onderzoek naar zwaargewonde 27-jarige loopt verder



hoeilaartN. V. werd zwaar gewond voor zijn eigen deur gevonden op de nacht van vrijdag op zaterdag in Hoeilaart. De jonge man van 27 jaar werd met verschillende verwondingen aan hoofd en benen overgebracht naar de afdeling intensieve zorgen in het ziekenhuis. “Het parket hield meteen twee pistes open: een vechtpartij waarbij N. V. mogelijks slachtoffer is. Anderzijds houden we ook rekening met een val uit het raam of balkon van zijn eigen woonst”, zei Gilles Blondeau ons daar zaterdag over. “Onderzoek en het analyseren van camerabeelden moet meer duidelijkheid geven over wat er precies gebeurde”, aldus Blondeau.