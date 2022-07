Jongeman dringt woning binnen terwijl bewoner op zetel slaapt

HoeilaartEen Algerijnse jongeman riskeert 18 maanden cel omdat hij verdacht wordt van een woninginbraak. De jongeman werd opgepakt in Hoeilaart met een gestolen elektrische step maar houdt vol dat hij onschuldig is.

In de nacht van 9 op 10 mei werd uit een auto in Hoeilaart de afstandsbediening van een garagepoort gestolen, waarna de dader die gebruikte om een woning binnen te dringen. Daar nam de inbreker geld weg dat op de keukentafel lag, maar net op dat moment schoot de bewoonster, die op een zetel had liggen slapen, wakker. Ze kon nog net de inbreker zien wegvluchten, en verwittigde de politie. Met de persoonsbeschrijving die de bewoonster had gegeven in de hand, doorzocht een politiepatrouille vervolgens de omgeving.

Na korte tijd troffen de agenten een man aan die aan de persoonsbeschrijving voldeed. Hij had een elektrische step bij, die gestolen bleek uit een andere woning in de buurt. “Van die diefstal waren camerabeelden en meneer lijkt heel hard op de dief die op die camerabeelden te zien is”, zei het parket. “Bovendien beantwoordt hij perfect aan de persoonsbeschrijving die het slachtoffer van de andere inbraak gegeven heeft, en had hij geen aanvaardbare reden om zich ‘s nachts in die omgeving op te houden.”

Het parket vorderde een gevangenisstraf van 18 maanden maar de verdediging vroeg de vrijspraak. “De gegeven persoonsbeschrijving was vrij vaag en de camerabeelden zijn nog vager”, klonk het. “Er is geen DNA gevonden, geen onderzoek gedaan naar vingersporen of voetafdrukken, niets. Mijn cliënt was in Hoeilaart omdat een kennis hem een slaapplaats had aangeboden nadat hij al maanden op straat leefde. Die step heeft hij per toeval gevonden.” Uitspraak op 29 juli.

