Jan Montreuil is nieuwe voorzitter Rode Kruis Hoeilaart: “Inzetten op vinden van extra vrijwilligers”

“Ongeveer drie jaar lang was ik buurtpreventiecoördinator in Hoeilaart en slaagde ik erin het ledenaantal te verdubbelen”, vertelt Jan Montreuil. “Maar ik was al even op zoek naar een nieuwe uitdaging. En toen zag ik op sociale media dat het Rode Kruis van Hoeilaart op zoek was naar een nieuwe voorzitter. Ik ben er dan ook meteen op ingegaan. Onlangs werd ik officieel verkozen.”

Voor Jan Montreuil is het Rode Kruis iets volledig nieuws. “De uitdagingen zijn groot, want het wordt steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden”, weet Montreuil. “25- tot 45-jarigen hebben een actief leven met kinderen, dus kunnen zich moeilijker vrijmaken. Daarom mikken we vooral op 45-plussers. We gaan in de toekomst meer inzetten op sociale media en hopen via die weg nieuwe vrijwilligers te vinden.”