Inwoners Hoeilaart krijgen 20 procent korting op busabonnement De Lijn

Man gooit oververhit­te olie in toilet, luttele seconden later staat apparte­ment in brand

In een flatgebouw in Evere heeft maandagochtend een brand gewoed nadat een man even voordien oververhitte olie in het toilet gegooid had. Dat veroorzaakte een steekvlam. De man liep als bij wonder geen zware verwondingen op. Het appartement is wel onbewoonbaar.