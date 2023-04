In Hoeilaart bewolkt weer vanochtend

Brandweer kan op nippertje hond redden uit apparte­ments­brand: “Buren hoorden de rookmelder”

De Brusselse brandweer moest woensdagavond uitrukken voor een brand in een appartementsgebouw aan de Anspachlaan in het centrum. De bewoners waren op dat moment niet thuis, maar in de flat bevond zich een hond. Dankzij een alerte buur kon de brandweer de viervoeter veilig naar buiten brengen.