Hof ten Doenberghe is eerste woonzorgcentrum met valdetectoren: “Voorkomen dat bewoner tijdje hulpeloos op grond ligt”

Woonzorgcentrum Hof ten Doenberghe was volgens directrice Katrien Vanderlinden al een tijdje op zoek naar een systeem om snel te kunnen achterhalen wanneer een bewoner gevallen is. “Want we tellen bijna honderd bewoners en zeker ’s nachts gaan we niet in elke kamer binnen om te controleren of alles in orde is”, vertelt ze. “Onlangs was één van onze bewoners gevallen en duurde het een tijdje alvorens onze personeelsleden daarvan op de hoogte waren. Met de valdetectoren kunnen we zo’n situaties voorkomen. Daarnaast kunnen we zo ook achterhalen wat er aan de hand is wanneer blijkt dat iemand plots vaak valt.”