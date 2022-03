Hoeilanders kunnen zaterdag massaal zwerfvuil rapen op Zwerfvuilopruimdag

Vlaamse rand rond Brussel Vrijheids­kon­vooi ook in Vlaams-Bra­bant niet welkom: “Kunnen niet toelaten dat manifestan­ten onze werkende inwoners schade berokkenen”

De angst dat deelnemers van het Vrijheidskonvooi gemeenten in de rand rond Brussel – en dan voornamelijk de Brusselse ring – zullen inpalmen nu ze de hoofdstad niet binnen mogen, is groot. En dus heeft gouverneur Jan Spooren beslist dat gemotoriseerde stoeten niet toegelaten zijn. “Uiteraard kunnen we niet verbieden dat vrachtwagens hier rijden, maar wanneer ze met opzet wegen blokkeren, zal de politie kunnen optreden”, klinkt het.

11 februari