Hoeilanders kunnen opnieuw van wafel smullen ter ere van Marc Sleen

Hoeilaart/Huldenberg Energiecri­sis voelbaar bij handelaars Druiven­streek: “Moeten frituur noodgedwon­gen een dag per week sluiten”

Lokale handelaars hebben het moeilijk om het hoofd boven water te houden. Ook in Hoeilaart en Huldenberg lijden kleine zelfstandigen onder de stijgende energieprijzen. Wendy (48) en Tom (47) van frituur Koldam in Hoeilaart beslisten om hun zaak voortaan niet meer open te doen op woensdag: “Terwijl het gasfornuis draait, zien we de centen naar buiten vliegen.” Ook bakkerij D’Yse in Huldenberg overweegt prijsstijgingen in de toekomst.

16 oktober