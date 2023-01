Hoeilaart vervangt gratis buskaarten door nieuwe systemen om openbaar vervoer te promoten

“De afschaffing zal de drempel voor gratis busvervoer fors verhogen”, zegt Julie Bollue, gemeenteraadslid van CD&V. “Alleen na een sociaal onderzoek zal je nog in aanmerking komen voor een gratis abonnement. Daardoor zal de mobiliteit vanuit de wijk Sloesveld een serieuze deuk krijgen. De kans dat men weer sneller naar de auto zal grijpen, is bijgevolg groot. Daarnaast zal het ook belangrijk zijn om kansarme gezinnen op de hoogte te brengen van de wijziging en hen ook in te lichten over de alternatieven.”

17 euro

Volgens de gemeente is er een financiële reden voor de afschaffing van de gratis buskaarten. “Zo’n kaart, goed voor 10 ritten, kost de gemeente 10 euro”, vertelt schepen van Mobiliteit Pieter Muyldermans (PRO Hoeilaart). “Wanneer een inwoner de kaart gewoon in de schuif laat liggen, is dat dus weggesmeten geld. Gebruikt een inwoner die kaart wel, dan komt er per rit 0,70 euro bij en dan kost zo’n 10-rittenkaart de gemeente dus 17 euro enkel en alleen voor ritten binnen de gemeentegrenzen. Dat is evenveel als wat De Lijn aanrekent voor een 10-rittenkaart over heel Vlaanderen.”

20 procent korting

“En dus werken we aan alternatieven”, gaat de schepen verder. “Zo krijgen nieuwe inwoners in de toekomst een gratis proefabonnement van De Lijn en van autodeelbedrijf Cambio van respectievelijk één maand en twee maanden. In de loop van dit jaar zullen we daarnaast 20 procent korting mogelijk maken op alle abonnementen van De Lijn. Het belangrijkste nieuws zou de waaier aan nieuwe mogelijkheden moeten zijn, die intussen via de gemeentelijke website werden gecommuniceerd. We willen zo de mobiliteit van onze inwoners verbeteren en hen minder afhankelijk maken van het gebruik van een privéwagen. Het gaat dus niet om een belemmering, maar eerder om een stimulans. De sociale dienst werd ook betrokken in de voorbereiding van deze nieuwe maatregelen. Zij zullen vooral de mensen begeleiden naar het meest interessante systeem voor hen.”

De gratis buskaarten die nog niet opgebruikt waren, kunnen dit jaar wel nog gebruikt worden.

