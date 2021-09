Hoeilaart legt naschoolse activiteiten voor -12-jarigen stil door stijgend aantal coronabesmettingen: “Nuttige maatregel om mutaties te voorkomen”

“Sinds zaterdagmiddag merken we een significante stijging van het aantal positieve gevallen bij jongeren”, zegt burgemeester Tim Vandenput (Open Vld). “In één van de twee scholen in onze gemeente (Het Groene Dal, red.) keerden verschillende leerlingen terug van de zeeklassen met symptomen. Uit de PCR-testen blijkt dat ze besmet zijn met het coronavirus. Omdat het aantal besmettingen ook de voorbije dagen bleef stijgen, hebben we beslist om alle buitenschoolse activiteiten voor kinderen onder de 12 jaar preventief stil te leggen tot 4 oktober.”

Onder controle

De burgemeester benadrukt dat het om een preventieve maatregel gaat. “Maar de kans is reëel dat we op korte termijn sowieso hadden moeten ingrijpen”, aldus nog Vandenput. “Door de buitenschoolse activiteiten tijdelijk op te schorten, hopen we de besmettingen onder controle te krijgen. Daarnaast willen we ook voorkomen dat oudere mensen besmet geraken met het virus.”

Behalve het verbieden van naschoolse activiteiten zoals muzieklessen, sporttrainingen en bijeenkomsten van jeugdbewegingen vraagt de gemeente inwoners ook om verjaardagsfeestjes en andere samenkomsten in groep te vermijden. In basisschool Het Groene Dal zitten momenteel twee volledige klassen en twee leerkrachten in quarantaine.

Mutaties

Professor Dirk Devroey, die als huisarts en schepen in buurgemeente Overijse actief is en als voorzitter van Eerstelijnszone Druivenstreek mee aan tafel zat toen beslist werd om alle naschoolse activiteiten in Hoeilaart stil te leggen, spreekt van een nuttige maatregel. “We hebben eind vorig jaar in Zaventem gemerkt dat het tijdelijk stopzetten van activiteiten binnen sportclubs en (jeugd)verenigingen de verspreiding van het virus tegengaat”, klinkt het. “Je gaat hiermee niet alleen de besmettingen binnen een doelgroep tegen, maar beperkt ook de verspreiding van het virus binnen gezinnen. Elke besmetting - ook bij een gevaccineerde - vormt namelijk een kans op een mutatie en dat moeten we absoluut vermijden.”

In zijn eigen gemeente Overijse worden momenteel nog geen maatregelen genomen. “Het aantal besmettingen ligt hier momenteel nog een pak lager”, vertelt Devroey. “Maar uiteraard houden we de vinger aan de pols. Als blijkt dat het aantal positieve gevallen bij jongeren ook in onze gemeente stijgt, moeten we mogelijk ingrijpen.”

