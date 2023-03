Halfuur file op Brusselse Binnenring door ongeval ter hoogte van Groenendaal

Coworkings­pa­ce Silversqua­re North officieel geopend met mi­ni-con­cert Lous and The Yakuza

Woensdagavond werd Silversquare North, een coworkingspace aan het kanaal, officieel geopend. Lous and The Yakuza ontwierp het decor en blies de avond op gang met een concert. De locatie bedraagt meer dan 7.000 vierkante meter en is sinds april vorig jaar deels geopend.