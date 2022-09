Gert (48) verongelukt met elektrische fiets na Druivenfestival: “Zijn ongeruste vriendin heeft hem ‘s ochtends vroeg gevonden”

Sint-Genesius-Rode Koning Filip bewondert wetenschap­pe­lij­ke experimen­ten in von Karman Instituut

Koning Filip bezocht deze week het von Karman Instituut voor Stromingsdynamica (VKI). Dat instituut is wereldtop in het vakdomein en dus kreeg de koning een ronleiding langs de verschillende installaties waarmee op de campus in Sint-Genesius-Rode proeven uitgevoerd worden. Er werd een demonstratie gegeven in een plasmagenerator die wordt gebruikt om de thermische bescherming van ruimtevoertuigen tijdens de terugkeer in de dampkring te testen. Ook de lage-snelheids windtunnel die gebruikt wordt voor milieu- en microklimaatstudies werd bezocht en een test op de vibrerende tafel om seismische activiteit na te boosten sloot het evenement af. Het grote publiek kan de laboratoria ontdekken tijdens de opendeurdag op zaterdag 10 september. Omdat 100 jaar geleden het eerste gebouw werd opgetrokken op de site wordt het een feestelijke editie van de opendeurdag.

7 september