Minister Weyts stelt gravelpar­cours van De Gordel in Druiven­streek voor

In Tervuren heeft Vlaams minister van Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) donderdag het gloednieuwe gravelparcours van De Gordel voorgesteld. Deelnemers kunnen op zondag 3 september kiezen uit een parcours van 52 en eentje van 77 kilometer. De start is aan Kamp Kwadraat in Overijse.