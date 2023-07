Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Hoeilaart vandaag

AfricaMuse­um zet koloniale beelden “buiten spel”

Het AfricaMuseum in Tervuren verwijdert deze zomer een dertigtal beelden uit het vaste parcours in het museum. Deze beelden werden sinds de heropening in 2018 samen getoond als illustratie van de koloniale propaganda. De huidige plek in het museum bleek ongewild bij te dragen aan de negatieve beeldvorming rond Afrika, klinkt het bij het museum.