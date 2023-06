Gemeenteplein vrijdag decor van Nerorock Afterwork

Pommelien Thijs, LeBlanc en Spinvis present op Boterham­men In Het Park

Van 28 augustus tot 1 september palmt de AB het Warandepark in met twee vertrouwde én gratis formules: Boterhammen In Het Park en de Feeërieën. Onder meer Pommelien Thijs, Spinvis en rapper LeBlanc geven er een optreden. Nieuw dit jaar is Bar Chaud, een nieuwe hangout naast de kiosk in het park.