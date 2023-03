Gemeente waarschuwt voor frauduleuze mails: “Ga er zeker niet op in”

Ultraloper Rik Goris (42) voltooide Legends Trail van 275 kilometer, maar voelt zich fitter dan ooit: “En straks... mijn dagelijkse Orval”

Terwijl filmkijkend Vlaanderen zich vergaapt aan superhelden uit de Marvelstal op het grote doek, wonen ook in doodgewone huizen in doodgewone straten titanen van vlees en bloed. Onder hen Rik Goris (42). De vader van twee en fulltime bediende voltooide zopas de Legends Trail in eigen land na 67 uur lopen: met 275 kilometer en 10.000 hoogtemeters zowat het zwaarste wat de sport te bieden heeft.