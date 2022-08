Gemeente waarschuwt: kiss- and ridezone is geen parking

Een kiss- and ridezone is een parkeervak die uitsluitend bedoeld is om passagiers uit te laten stappen of op te pikken. In Hoeilaart bevindt zich zo’n zone op de nieuwe parking ter hoogte van de frituur in de Koldamstraat, op een steenworp van de twee Hoeilaartse scholen. Ouders parkeren er echter regelmatig hun wagen om dan samen met de kinderen naar de school of de sporthal te wandelen, maar dat is niet toegestaan. De auto laten staan in een kiss- and ridezone is namelijk verboden. Net voor de start van het nieuwe schooljaar wil de gemeente ouders van schoolgaande kinderen hier nog even aan herinneren.