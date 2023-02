Geen vogelgriep meer ontdekt: omgeving rond vijver weer vrij

HUIZEN­JACHT. Sint-Pie­ters-Leeuw, de aantrekke­lijk­ste gemeente van het Pajotten­land: “Voor 300.000 euro vind je hier een nieuwbouw­ap­par­te­ment of een te renoveren arbeiders­wo­ning”

Op zoek naar een nieuwe stek in het Pajottenland, de Zennevallei, de Brusselse Rand of gewoon benieuwd naar de prijzen en waarom mensen er graag wonen? Elke week zoeken wij het voor jou uit. Deze week bezoeken we Sint-Pieters-Leeuw, een gemeente die voor elk wat wils te bieden heeft. “Wie in deze buurt een huis koopt krijgt qua prijs-kwaliteitverhouding waar voor zijn geld”, zegt Corentin Houtmeyers van Immo Groot Leeuw.