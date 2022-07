Familie moet in uur afscheid nemen van broer én zus, maar overlijdens staan los van mekaar: “Verdriet is dubbel zo groot”

Jean-Claude was ook graag gezien in het verenigingsleven. Zo is hij de oprichter van voetbalclub Dynamo Wijndaal en was hij jarenlang kookouder bij de Chiro. De man, die zijn hele professionele carrière bij Desbeck in Hoeilaart werkte, overleed zondag op 71-jarige leeftijd tijdens een wandeling in het centrum van de gemeente. Hij kreeg een hartstilstand en kon niet meer gereanimeerd worden.