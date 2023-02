Excuses van inbrekers nopen rechtbank tot mildheid: “Helft celstraf met uitstel.”

In de nacht van twee op drie september zag een inwoonster van Hoeilaart twee mannen aan een woning staan. Toen ze even later hoorde hoe een raam geopend werd en het licht in die woning zag aangaan, verwittigde ze de politie. Die kwam ter plaatse en kon in de woning nog een man aantreffen, die in het bezit was van een schroevendraaier en enkele gestolen juwelen. De tweede verdachte kon na een korte achtervolging ook ingerekend worden, en had een gsm, een horloge, en juwelen bij die ook gestolen waren. Beide mannen, 25 en 31 jaar oud, waren onbekenden voor het gerecht. Hun advocaten pleitten vorige maand voor een gevangenisstraf met uitstel. “Mijn cliënt woont in Albanië maar heeft in Spanje een dochter met een Spaanse vrouw”, zei de advocaat van de eerste verdachte. “Hij verdient niet genoeg om haar regelmatig te bezoeken en hoopte met de buit wat extra te verdienen.” “De moeder van mijn cliënt ligt al maanden in het ziekenhuis en de ziekenhuisrekeningen stapelen zich op”, klonk het bij de advocaat van de tweede verdachte. “Hij hoopte de gestolen juwelen te gelde te kunnen maken om die rekeningen te betalen.” De rechtbank toonde enige mildheid en veroordeelde de twee mannen elk tot een gevangenisstraf van 18 maanden, maar verleende wel uitstel voor de helft van de gevangenisstraf.