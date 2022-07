Ex-schepen Jean-Claude ‘Killy’ Vandervaeren overleden

Jean-Claude Vandervaeren kwam in oktober 1988 voor het eerst op bij de gemeenteraadsverkiezingen en behaalde van op de dertiende plaats van de toenmalige CVP-lijst zoveel voorkeurstemmen dat hij meteen schepen werd. Een functie die hij uiteindelijk twee legislaturen lang bekleedde. “Als schepen van Jeugd stond hij aan de wieg van de oprichting van de jeugddienst in Hoeilaart”, zegt schoonbroer Jan Van Assche. “Daarnaast heeft hij er ook mee voor gezorgd dat de gemeente een skatepark kreeg. Zijn hart lag bij de jeugd en de sportverenigingen.”

Bijnaam

Killy - Jean-Claude kreeg die bijnaam eind jaren 60 naar de grote Olympische skikampioen Jean-Claude Killy -was ook graag gezien in het verenigingsleven. Zo is hij de oprichter van voetbalclub Dynamo Wijndaal en was hij jarenlang kookouder bij de Chiro. Vandervaeren werkte heel zijn professionele carrière bij Desbeck in Hoeilaart. Zondag overleed hij op 71-jarige leeftijd tijdens een wandeling in het centrum van de gemeente. Hij kreeg een hartstilstand en kon niet meer gereanimeerd werden. Diezelfde dag overleed ook zijn jongste zus. Zij wordt zaterdag begraven, terwijl de uitvaartplechtigheid van Killy maandag plaatsvindt.