Eponine van De Commerce is Hoeilaartse ondernemer van het jaar

Brussel Buurtbewo­ners in beroep tegen nieuwe hoofdzetel NMBS: “Niet afgestemd op noden van de buurt”

In het voormalige postsorteercentrum aan het station Brussel-Zuid komt de nieuwe hoofdzetel van de NMBS. Een groot bouwproject van 236 meter lang en 60 meter hoog, dat alle diensten van de nationale treinmaatschappij zal samenbrengen. Tegen 2025 zou het nieuwe gebouw operationeel zijn. Al is niet iedereen gewonnen voor het project: “Er is nood aan meer publieke voorzieningen en open en groene ruimte, hoge gebouwen zijn er al genoeg”, zegt een van de buurtbewoners.

9 februari