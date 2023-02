Eerste Doenderscross in het Jan Van Ruusbroecpark een succes



HoeilaartOp zondag werd er voor het eerst een cyclocrosswedstrijd in Hoeilaart gehouden. De Doendercross, een samenwerking tussen WTC Hoeilaart, Wielervrienden Zennevallei en enkele enthousiastelingen, trok ruime deelnemersvelden in diverse leeftijdscategorieën. “Dit is de perfecte plek om uit te proberen of veldrijden iets voor jou is”, volgens de organisatie.