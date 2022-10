Edgard Sohiestraat vier dagen afgesloten door werken

Linkebeek Woning zwaar beschadigd na brand in Linkebeek

In het centrum van Linkebeek is een woning dinsdagavond beschadigd geraakt na een brand. De brand op het Gemeenteplein werd omstreeks 22.30 uur opgemerkt. Zowel de brandweer van Brussel als de brandweerzone Vlaams-Brabant West rukten uit. Het was uiteindelijk het Brusselse korps dat eerst ter plaatse was en de bluswerken kon starten. Een slaapkamer in de woning brandde volledig uit en in de rest van het huis is er rook- en waterschade. De bewoners bleven ongedeerd. De oorzaak van de brand zou accidenteel zijn.

5 oktober