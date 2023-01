Duo riskeert 18 maanden cel voor inbraak

“In de nacht van twee op drie september zag een inwoonster van Hoeilaart twee mannen aan een woning staan”, zei het parket. “Toen ze even later hoorde hoe een raam geopend werd en het licht in die woning zag aangaan, verwittigde ze de politie. Die kwam ter plaatse en kon in de woning nog één man aantreffen, die in het bezit was van een schroevendraaier en enkele gestolen juwelen. De tweede verdachte kon na een korte achtervolging ook ingerekend worden. Hij had een gsm, een horloge, en juwelen bij die ook gestolen waren.”